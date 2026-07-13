Παναθηναϊκός: Δικός του ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, Ντίλαν Γούντχεντ

προσθέτοντας στο δυναμικό του τον Ντίλαν Γούντχεντ. Ο 27χρονος διεθνής Αμερικανός αμυντικός έρχεται να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική κίνηση για τους «πράσινους» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γούντχεντ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια στη Γλυφάδα, τον Ηλυσιακό και τη Βουλιαγμένη, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα και αποδεικνύοντας την αξία του σε υψηλό επίπεδο.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Αμερικανός πολίστας έχει καταγράψει σημαντικές διακρίσεις με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχωρίζει η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επιτυχία που επιβεβαιώνει την ποιότητα και την εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντίλαν Γούντχεντ για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο 27χρονος (ημ. γέννησης 25/9/1998, ύψος 2.01μ) αμυντικός είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024. Συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο.

Ο Γούντχεντ αποφοίτησε από το Stanford το 2020 και ξεκίνησε το επαγγελματικό πόλο. Ο Αμερικανός αμυντικός έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα αγωνιζόμενος με το σκουφάκι της Γλυφάδας, του Ηλυσιακού και της Βουλιαγμένης.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντίλαν Γούντχεντ σημείωσε τα εξής:

"Είμαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στον Παναθηναϊκό αυτή τη σεζόν. Η μεγάλη ιστορία του Συλλόγου και η περηφάνια των φιλάθλων του είναι κάτι που θα με κινητοποιεί κάθε μέρα. Ο σύλλογος και ο κόουτς Μάζης έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά στη δημιουργία μιας ομάδας με σπουδαίους αθλητές, αλλά και σπουδαίους ανθρώπους. Ξέρω ότι με τον σωστό συνδυασμό νοοτροπίας και προσπάθειας, αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα φέτος. Τώρα αρχίζει η σκληρή δουλειά"».