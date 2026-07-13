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Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν

Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιρίου ολοκλήρωσε η Παρί, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 32χρονου Τι Τζέι Γουόρεν.

Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν
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Την απόκτηση του 32χρονου φόργουορντ Τι Τζέι Γουόρεν ανακοίνωσε η Παρί, με τον Αμερικάνο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην επερχόμενη EuroLeague.

Ο Γουόρεν μετρά 398 συμμετοχές στον μαγικό κόσμο του NBA, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε regular season και playoffs, με τις φανέλες των Σανς, Νετς, Τίμπεργουλβς και Πέισερς.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Γουόρεν αγωνίστηκε στη G-League με την θυγατρική των Νικς, μετρώντας 18.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ ανά αγώνα.

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