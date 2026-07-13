Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 38 ετών άφησε ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ, βυθίζοντας σε θλίψη το ολλανδικό ποδόσφαιρο. 

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ
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Στο πένθος βυθίστηκε το ολλανδικό ποδόσφαριο στο ακούσμα της είδηση του θανάτου του διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Μάλιστα, ο Ντίπερινκ είχε παρουσία και στα ελληνικά γήπεδα, όντας στο VAR στο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια με πρώτο διαιτητή τον Μάκελι.

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του. «Είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπός της.

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