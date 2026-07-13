· Κροατία

Επέστρεψε στην εθνική Κροατίας ο Σλάβεν Μπίλιτς

Στον πάγκο της εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια επιστρέφει ο Σλάβεν Μπίλιτς, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει την συμφωνία με τον 57χρονο τεχνικό.

Επέστρεψε στην εθνική Κροατίας ο Σλάβεν Μπίλιτς
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Τα ηνία της εθνικής ομάδας της Κροατίας αναλαμβάνει ο Σλάβεν Μπίλιτς, με τον 57χρονο να επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στη «Hrvatska» προκειμένου να την οδηγήσει στη νέα εποχή.

Η ομοσπονδία της Κροατίας έψαχνε εδώ και μερικό διάστημα τον αντικαταστάτη του Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο έπειτα από τον αποκλεισμό στη φάση των «32».

Θυμίζουμε πως ο Ντάλιτς υπήρξε προπονητής στην εθνική από το 2006 έως και το 2012, οδηγώντας σε 65 παιχνίδια την χώρα.

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