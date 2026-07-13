Ανανέωσε με την Ρόμα ο Ντιμπάλα

Κοινή πορεία θα ακολουθήσουν Ρόμα και Ντιμπάλα, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό μέχρι το 2027.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ιταλία, o 32χρονος δέχθηκε μείωση του μισθού του προκειμένου να συνεχίσει στη Ρώμη, λαμβάνοντας ένα ποσό κοντά στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη χρονιά.

Τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και οκτώ ασίστ σε 1.594' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Ρόμα:

Η Ρόμα ανακοινώνει με χαρά τη συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Πάουλο Ντιμπάλα έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Από την άφιξή του στην πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2022, ο Ντιμπάλα ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων από την πρώτη κιόλας μέρα, εξελισσόμενος σε κομβική προσωπικότητα και ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, ενώ έχει καταγράψει 139 συμμετοχές και 45 γκολ.

Η ιστορία ανάμεσα στη Ρόμα και το «La Joya» συνεχίζεται, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια.

Προχωράμε μαζί, Πάουλο!