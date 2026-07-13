· Ρόμα

Ανανέωσε με την Ρόμα ο Ντιμπάλα

Κάτοικος Ρώμης μέχρι το 2027 θα παραμείνει ο Πάουλο Ντιμπάλα, με την Ρόμα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ανανέωσε με την Ρόμα ο Ντιμπάλα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοινή πορεία θα ακολουθήσουν Ρόμα και Ντιμπάλα, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό μέχρι το 2027.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ιταλία, o 32χρονος δέχθηκε μείωση του μισθού του προκειμένου να συνεχίσει στη Ρώμη, λαμβάνοντας ένα ποσό κοντά στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη χρονιά.

Τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και οκτώ ασίστ σε 1.594' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Ρόμα:

Η Ρόμα ανακοινώνει με χαρά τη συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Πάουλο Ντιμπάλα έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Από την άφιξή του στην πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2022, ο Ντιμπάλα ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων από την πρώτη κιόλας μέρα, εξελισσόμενος σε κομβική προσωπικότητα και ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, ενώ έχει καταγράψει 139 συμμετοχές και 45 γκολ.

Η ιστορία ανάμεσα στη Ρόμα και το «La Joya» συνεχίζεται, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια.

Προχωράμε μαζί, Πάουλο!

COMMENTS
LATEST NEWS
17:19 BET ON

Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ που κέρδισαν περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ ο καθένας

16:55 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Δικός του ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, Ντίλαν Γούντχεντ

16:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα στον όμιλο του BCL

16:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανανέωσε με την Ρόμα ο Ντιμπάλα

16:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν - Ανακοινώνεται το απόγευμα

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

16:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια ο Βαλαντσιούνας

16:01 GREEK BASKET LEAGUE

AEK: Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας – Όλες οι λεπτομέρειες

15:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην εθνική Κροατίας ο Σλάβεν Μπίλιτς

15:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Γενικός Διευθυντής στην ΑΕΛ ο Σωτήρης Κυργιάκος

15:10 SUPER LEAGUE

Αναλαμβάνει πάγκο στην Πορτογαλία ο Κάρλος Καρβαλιάλ

15:04 EUROLEAGUE

Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας