AEK: Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι «κιτρινόμαυροι» έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες για τη διάθεση τους, η οποία θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Η ΑΕΚ ζητά τη στήριξη του κόσμου της, υπογραμμίζοντας ότι: «Η «Βασίλισσα» διεκδικεί τη θέση της στη νέα εποχή… Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε το ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ όλοι μαζί».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ξεκινά αύριο (Τρίτη, 14/07) μόνο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας των εντός έδρας αναμετρήσεων της «Βασίλισσας» για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Προμηθευόμαστε Εισιτήριο Διαρκείας για να στηρίξουμε την Ομάδα μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Φίλες και Φίλοι της ΑΕΚ,

το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει. Η «Βασίλισσα» διεκδικεί τη θέση της στη νέα εποχή. Και θα είναι παρούσα στη νέα εποχή, όπως από την πρώτη στιγμή σας είχαμε προαναγγείλει, ήτοι από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε το ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ όλοι μαζί.

Όλοι μαζί στηρίζουμε το «Σπίτι» μας, που παραμένει η δύναμή μας, με την αγορά Εισιτηρίων Διαρκείας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μέχρι και την Κυριακή (26/07), οι περσινοί κάτοχοι θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό Εισιτήριο Διαρκείας τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να γίνονται και αγορές στις διαθέσιμες θέσεις για νέους.

Από τη Δευτέρα (27/07), θα πραγματοποιούνται αγορές Εισιτηρίων Διαρκείας σε όλες τις θέσεις.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Για την ΑΕΚ BC τα χαμόγελα των παιδιών και η παρουσία τους στο γήπεδο συνιστούν βασική προτεραιότητα. Γι’ αυτό καλούμε όλες τις οικογένειες να αξιοποιήσουν τα οικογενειακά πακέτα στις προνομιακές τιμές για τα Τμήματα AEK CLUB , EXECUTIVE και BASELINE (Η παραπάνω προσφορά ισχύει για παιδιά έως 17 ετών).

*περιορισμένος αριθμός ανά κατηγορία

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΜΕΑ: Για την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας στο Τμήμα 14 στην τιμή των 100€ είναι υποχρεωτική η προσκόμιση φωτοτυπίας της βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. και για το συνοδό 50% έκπτωση από την αρχική του τιμή.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μέσω Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aekbc.gr και www.more.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση Τμήματος Εισιτηρίων: tickets@aekbc.gr

Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της AEK BC: 210 6896793. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:30

MORE (VIVA) τηλεφωνικό κέντρου: 211 7700000. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00

ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Με κάρτες

• Πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκδότριας Τράπεζας και με έως 5 άτοκες δόσεις για τις αγορές Ιουλίου, 4 για αγορές Αυγούστου κ.ο.κ.

• Χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard)

• Προπληρωμένες κάρτες (Visa, Mastercard)

* σύμφωνα µε τους κανονισμούς της εκδότριας Τράπεζας

Για περισσότερες πληροφορίες: Season ticket Court»