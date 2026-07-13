· Ολυμπιακός

Αναλαμβάνει πάγκο στην Πορτογαλία ο Κάρλος Καρβαλιάλ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, με τον Πορτογάλο να αναλαμβάνει τον πάγκο της Φαμαλικάο.

Αναλαμβάνει πάγκο στην Πορτογαλία ο Κάρλος Καρβαλιάλ
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Στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Φαμαλικάο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάρλος Καρβαλιάλ, με τον 60χρονο πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Ιβηρική ομάδα.

Κάπως έτσι, ο Καρβαλιάλ θα προσθέσει ακόμη μια ομάδα μετά τις Μπράγκα, Θέλτα, Αλ-Γουάχντα, Ρίο Άβε, Σουόνσι, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπασακσεχίρ, Μπεσίκτας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μαρίτιμο, Αστέρα Τρίπολης, Μπέιρα Μαρ, Σετούμπαλ, Μπελενένσες, Λεϊσόες, Άβες και Βιζέλα.

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