Αναλαμβάνει πάγκο στην Πορτογαλία ο Κάρλος Καρβαλιάλ

Στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Φαμαλικάο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάρλος Καρβαλιάλ, με τον 60χρονο πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Ιβηρική ομάδα.

Κάπως έτσι, ο Καρβαλιάλ θα προσθέσει ακόμη μια ομάδα μετά τις Μπράγκα, Θέλτα, Αλ-Γουάχντα, Ρίο Άβε, Σουόνσι, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μπασακσεχίρ, Μπεσίκτας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μαρίτιμο, Αστέρα Τρίπολης, Μπέιρα Μαρ, Σετούμπαλ, Μπελενένσες, Λεϊσόες, Άβες και Βιζέλα.