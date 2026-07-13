Διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια ο Βαλαντσιούνας

Κάθετος στα σενάρια για συμφωνία με την Ζαλγκίρις εμφανίστηκε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τον Λιθουανό σέντερ να απαντάει με αρκετή δόση ειρωνείας στα social media, λέγοντας:

Ο Λιθουανός σέντερ απάντησε μέσω των social media με εμφανή δόση ειρωνείας, γράφοντας: «Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα ο ίδιος. Ευχαριστώ, δημοσιογράφοι».

Σύμφωνα με το BasketNews ο 34χρονος σέντερ δεν έχει υπογράψει ακόμη συμβόλαιο με την ομάδα του Κάουνας, και παρότι υπάρχει προφορική συμφωνία από τις 23 Ιουνίου ανάμεσα στις δύο πλευρές, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Βαλαντσιούνας εξετάζει ακόμη τις επιλογές του στον μαγικό κόσμο του NBA, με τους Λέικερς να ενδιαφέρονται ζεστά για την περίπτωσή του.

Σε περίπτωση που ο έμπειρος ψηλός δεν βρει αυτό που ψάχνει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η Ζαλγκίρις θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.