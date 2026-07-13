Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ που κέρδισαν περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ ο καθένας

Σε καταστήματα Allwyn κατατέθηκαν τα τυχερά δελτία

Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ που κέρδισαν περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ ο καθένας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έμπνευση… συνολικής αξίας 5,1 εκατ. ευρώ είχαν δύο τυχεροί παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ στα Γρεβενά και στη Λεμεσό Κύπρου, καθώς προέβλεψαν σωστά όλους τους αριθμούς της χθεσινής κλήρωσης, με προσωπικές επιλογές. Αμφότεροι κέρδισαν το ποσό 2.569.895,58 ευρώ, καταθέτοντας τα τυχερά τους δελτία σε καταστήματα Allwyn της πόλης τους.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να αναδεικνύεται ένας μεγάλος νικητής στο κατάστημα μας. Από χθες το βράδυ, έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε και πιστεύω πως για τις επόμενες ημέρες, όλοι στην περιοχή θα μιλάνε για τον υπερτυχερό του Τζόκερ », αναφέρει η Δήμητρα Μπαντόγια, μια εκ των ιδιοκτητριών του τυχερού καταστήματος Allwyn που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 35.

jocker02.jpg

Εύη και Δήμητρα Μπαντόγια, συνιδιοκτήτριες του τυχερού καταστήματος Allwyn στα Γρεβενά

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ένας υπερτυχερός στο κατάστημα μας, ωστόσο στο παρελθόν είχαν βρεθεί δύο τυχερά 5άρια, στην δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού. Από την πλευρά μας, ευχόμαστε στον μεγάλο νικητή να έχει πάντα την υγεία του και να διαχειριστεί το έπαθλο με σύνεση. Πιστεύω πως θα πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρα του και γιατί όχι να κάνει μόνιμα διακοπές», τονίζει η Εύη Μπαντόγια, συνιδιοκτήτρια του καταστήματος Allwyn.

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

COMMENTS
LATEST NEWS
18:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι

18:21 ΣΠΟΡ

Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία

18:11 SUPER LEAGUE

«Δεν πάει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν, κοιτάζει αλλού ο Ισπανός»

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europe Cup - Στο 4ο Ηρακλής και Μύκονος

17:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Με φανέλες που αναβιώνουν τη «μάχη» του 1986 οι δύο ομάδες

17:42 EUROLEAGUE

Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν

17:19 BET ON

Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ που κέρδισαν περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ ο καθένας

16:55 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Δικός του ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, Ντίλαν Γούντχεντ

16:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα στον όμιλο του BCL

16:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανανέωσε με την Ρόμα ο Ντιμπάλα

16:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν - Ανακοινώνεται το απόγευμα

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας