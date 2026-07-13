Αγγλία - Αργεντινή: Με φανέλες που αναβιώνουν τη «μάχη» του 1986 οι δύο ομάδες

Η Αγγλία και η Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Ατλάντα (15/7, 22:00), με τις δύο ομάδες να επιλέγουν τις εμφανίσεις τους, οι οποίες παραπέμπουν στο παιχνίδι που έχει γραφτεί στην ιστορία.

Τα «Τρία Λιοντάρια» θα παραταχθούν στον αγώνα φορώντας την ολόλευκη πρώτη εμφάνισή τους, όπως σε όλα τα παιχνίδια της μέχρι τώρα στο τουρνουά, με μοναδική εξαίρεση τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στον Παναμά.

Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή θα μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται με την παραδοσιακή της φανέλα με τις γαλάζιες και λευκές ρίγες, την οποία φόρεσε σε όλα τα ματς εκτός από τη νίκη με 3-1 επί της Ιορδανίας στους ομίλους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη χώρα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα επιλέξουν τελικά τη σκούρα μπλε εκτός έδρας εμφάνιση.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, η επιλογή αυτή αποτελεί αίτημα της ίδιας της Αργεντινής, ως παραπομπή στις μεγάλες νίκες που έχει πετύχει απέναντι στην Αγγλία στο παρελθόν με ανάλογη φανέλα.

Confirmado:

Argentina va a jugar contra Inglaterra con la camiseta azul por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/wkibjYuuYE — Gastón Edul (@gastonedul) July 13, 2026

Με αυτή τη σκούρο μπλε φανέλα και μαύρο σορτσάκι, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκόραρε το περίφημο γκολ με το «Χέρι του Θεού» στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, ενώ πέντε λεπτά αργότερα πέτυχε το πιο εμβληματικό γκολ όλων των εποχών, περνώντας πέντε παίκτες. Η Αργεντινή είχε επικρατήσει τότε με 2-1, αποκλείοντας τους Άγγλους.

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε 12 χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ του 1998, όταν η Αργεντινή, φορώντας ξανά τα μπλε, απέκλεισε την Αγγλία στα πέναλτι για τη φάση των «16». Σε εκείνο το παιχνίδι είχε αποβληθεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για μαρκάρισμα στον Ντιέγκο Σιμεόνε.