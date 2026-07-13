· Τενερίφη

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι

Παίκτης της Τενερίφης με κάθε επισημότητα είναι ο Κάιλ Γκάι, με τον Αμερικάνο γκαρντ να επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στην ισπανική ομάδα.

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι
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Την έναρξη της συμφωνίας της με τον Κάιλ Γκάιλ ανακοίνωσε η Τενερίφη, με τον 28χρονο να επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής ομάδας, ενώ ετοιμάζεται για την δεύτερη θητεία του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στην Κίνα, έχοντας κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Γκάι είχε οδηγήσει την ομάδα του νησιού στον τελικό του BCL το 2024, όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

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