· Πόρτο

Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ

Στην Πόρτο θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, Ιν-Μπέομ Χούανγκ, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στα γήπεδα του Μουντιάλ με τη Νότια Κορέα.

Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «O Jogo», ο Νοτιοκορεάτης βρίσκεται μια ανάσα από την Πόρτο.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει για να επιτευχθεί η μεταγραφή είναι η Πόρτο να τα βρει στο οικονομικό σκέλος με τη Φέγενορντ στην οποία αγωνίζεται.

Με την ολλανδική ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 54 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ. Ο 29χρονος έχει επίσης αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τα χρώματα του Ολυμπιακού, έχοντας 40 εμφανίσεις με πέντε τέρματα και τέσσερις ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:01 SUPER LEAGUE

Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία

19:38 EUROLEAGUE

Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά

19:35 SUPER LEAGUE

Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ

19:33 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός (vid)

19:15 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού»

19:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου

18:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι

18:21 ΣΠΟΡ

Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία

18:11 SUPER LEAGUE

«Δεν πάει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν, κοιτάζει αλλού ο Ισπανός»

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europe Cup - Στο 4ο Ηρακλής και Μύκονος

17:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Με φανέλες που αναβιώνουν τη «μάχη» του 1986 οι δύο ομάδες

17:42 EUROLEAGUE

Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας