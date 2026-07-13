Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «O Jogo», ο Νοτιοκορεάτης βρίσκεται μια ανάσα από την Πόρτο.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει για να επιτευχθεί η μεταγραφή είναι η Πόρτο να τα βρει στο οικονομικό σκέλος με τη Φέγενορντ στην οποία αγωνίζεται.

Με την ολλανδική ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 54 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ. Ο 29χρονος έχει επίσης αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τα χρώματα του Ολυμπιακού, έχοντας 40 εμφανίσεις με πέντε τέρματα και τέσσερις ασίστ.