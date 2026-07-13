· Εφές Αναντόλου

Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά

«Χώρισαν» οι δρόμοι της Εφές με τον Μπομπουά.

Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ροντρίγκ Μπομπουά, βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ αποχωρεί ύστερα από οκτώ γεμάτες σεζόν στην Κωνσταντινούπολη, διάστημα στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά στις μεγαλύτερες επιτυχίες της τουρκικής ομάδας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο ενεργητικό του έχει δύο κατακτήσεις της EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας και τέσσερα Presidential Cup, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:01 SUPER LEAGUE

Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία

19:38 EUROLEAGUE

Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά

19:35 SUPER LEAGUE

Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ

19:33 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός (vid)

19:15 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού»

19:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου

18:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι

18:21 ΣΠΟΡ

Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία

18:11 SUPER LEAGUE

«Δεν πάει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν, κοιτάζει αλλού ο Ισπανός»

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europe Cup - Στο 4ο Ηρακλής και Μύκονος

17:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Με φανέλες που αναβιώνουν τη «μάχη» του 1986 οι δύο ομάδες

17:42 EUROLEAGUE

Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας