Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ροντρίγκ Μπομπουά, βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ αποχωρεί ύστερα από οκτώ γεμάτες σεζόν στην Κωνσταντινούπολη, διάστημα στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά στις μεγαλύτερες επιτυχίες της τουρκικής ομάδας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο ενεργητικό του έχει δύο κατακτήσεις της EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας και τέσσερα Presidential Cup, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στον σύλλογο.