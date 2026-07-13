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Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία

Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες των τριών δυνατών φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Άρης επί ιταλικού εδάφους, όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία
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Γνωστά έγιναν τα τρια δυνατά τεστ του Άρη επί Ιταλικού εδάφους, με τους «Θεσσαλονικείς» να πραγματοποιούν ένα στάδιο της προετοιμασίας τους στην Μπρέσια.

Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουλίου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα, στις 11:30 (ώρα Ελλάδας), στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου από το Μπέργκαμο.

Στις 30 Ιουλίου θα παίξει με την Μόντσα, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), στο "Centro sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi".

Ο κύκλος των φιλικών στη γειτονική χώρα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα κλείσει στις 12 Αυγούστου με την αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Τεόφιλο Παλατίνι Στάντιουμ».

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