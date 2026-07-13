Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία
Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες των τριών δυνατών φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Άρης επί ιταλικού εδάφους, όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
Γνωστά έγιναν τα τρια δυνατά τεστ του Άρη επί Ιταλικού εδάφους, με τους «Θεσσαλονικείς» να πραγματοποιούν ένα στάδιο της προετοιμασίας τους στην Μπρέσια.
Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουλίου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα, στις 11:30 (ώρα Ελλάδας), στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου από το Μπέργκαμο.
Στις 30 Ιουλίου θα παίξει με την Μόντσα, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), στο "Centro sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi".
Ο κύκλος των φιλικών στη γειτονική χώρα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα κλείσει στις 12 Αυγούστου με την αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Τεόφιλο Παλατίνι Στάντιουμ».