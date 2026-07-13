· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για μέσο από το... πάνω ράφι.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο του καλοκαιρινού μεταγραφικού του σχεδιασμού, καθώς ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ένταξή του στο ρόστερ.

Με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να θεωρείται πλέον ολοκληρωμένη, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μεγάλη μεταγραφική κίνηση, που αφορά την απόκτηση ενός ποιοτικού κεντρικού μέσου.

Στόχος της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται ως «οκτάρι», διαθέτοντας δημιουργική σκέψη, προσωπικότητα και την ικανότητα να επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Στο «τριφύλλι» αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή και να προσφέρει λύσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Παραμένει στο «κάδρο» ο Γένσεν

Ανάμεσα στα ονόματα που συνεχίζουν να απασχολούν βρίσκεται και ο Γένσεν, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων.

Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει άμεσα, καθώς οι «πράσινοι» εξετάζουν αρκετές επιλογές πριν καταλήξουν στην τελική απόφαση, ενώ την ίδια ώρα ο παίκτης δεν έχει βρει κάτι που να καλύπτει τα «θέλω» του.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν μόνο για ποδοσφαιριστή που θα ταιριάζει πλήρως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχουν θέσει ως προτεραιότητα, χωρίς βιαστικές κινήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:01 SUPER LEAGUE

Τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία

19:38 EUROLEAGUE

Παρελθόν από την Εφές ο Μπομπουά

19:35 SUPER LEAGUE

Κλείνει σε ομάδα έκπληξη ο Ιν-Μπέομ Χουάνγκ

19:33 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός (vid)

19:15 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού»

19:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου

18:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επέστρεψε στην Τενερίφη ο Κάιλ Γκάι

18:21 ΣΠΟΡ

Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία

18:11 SUPER LEAGUE

«Δεν πάει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν, κοιτάζει αλλού ο Ισπανός»

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europe Cup - Στο 4ο Ηρακλής και Μύκονος

17:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Με φανέλες που αναβιώνουν τη «μάχη» του 1986 οι δύο ομάδες

17:42 EUROLEAGUE

Στην Παρί ο NBAερ Τι Τζέι Γουόρεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας