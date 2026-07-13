Παναθηναϊκός: Μετά τον Κρίστιανσεν όλο το βάρος στην απόκτηση χαφ υψηλού επιπέδου

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο του καλοκαιρινού μεταγραφικού του σχεδιασμού, καθώς ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ένταξή του στο ρόστερ.

Με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας να θεωρείται πλέον ολοκληρωμένη, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μεγάλη μεταγραφική κίνηση, που αφορά την απόκτηση ενός ποιοτικού κεντρικού μέσου.

Στόχος της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι η προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται ως «οκτάρι», διαθέτοντας δημιουργική σκέψη, προσωπικότητα και την ικανότητα να επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Στο «τριφύλλι» αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή και να προσφέρει λύσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Παραμένει στο «κάδρο» ο Γένσεν

Ανάμεσα στα ονόματα που συνεχίζουν να απασχολούν βρίσκεται και ο Γένσεν, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων.

Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει άμεσα, καθώς οι «πράσινοι» εξετάζουν αρκετές επιλογές πριν καταλήξουν στην τελική απόφαση, ενώ την ίδια ώρα ο παίκτης δεν έχει βρει κάτι που να καλύπτει τα «θέλω» του.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν μόνο για ποδοσφαιριστή που θα ταιριάζει πλήρως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχουν θέσει ως προτεραιότητα, χωρίς βιαστικές κινήσεις.