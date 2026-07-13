Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία

Γνωστή έγινε η ημέρα και η ώρα της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Gstaad Open.

Απόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στην Ελβετία
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Τον Ιγκνάσιο Μπούσε θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Gstaad Open, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μαθαίνει την ημέρα αλλά και την ώρα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα ανοίξει το απογευματινό πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ, ενώ το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει στις 16:00 Ελλάδας την Τρίτη (14/7).

Όποιος πάρει την πρόκριση για τους «16» θα αντιμετωπίσει είτε τον γηπεδούχο Ζερόμ Κιμ (Νο196) είτε κάποιον αθλητή από τα προκριματικά. Σύμφωνα με τη διασταύρωση, ο δρόμος του «Στεφ» μπορεί να τον φέρει απέναντι στον Αρτούρ Ριντερκνές στα προημιτελικά, ενώ στα ημιτελικά ελλοχεύει ο επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου, Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

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