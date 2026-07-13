«Δεν πάει στον Ολυμπιακό ο Κορδόν, κοιτάζει αλλού ο Ισπανός»

Μακριά από τον Ολυμπιακό θα είναι το μέλλον του Αντόνιο Κορδόν, με τις επαφές του Ισπανού με την διοίκηση των «ερυθρόλευκων» να μην καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο 62χρονος συζητούσε για να αναλάβει ρόλο στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, ωστόσο το ενδεχόμενο της επιστροφής έχει τεθεί πλέον οριστικά εκτός τραπεζιού

«Ο Αντόνιο Κορδόν δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό. Είχε μια πρόταση από τον ελληνικό σύλλογο, όπου εργάστηκε ως αθλητικός διευθυντής τη σεζόν 2023-24, αλλά θα εξετάσει άλλες επιλογές. Από ομοσπονδίες στη Νότια Αμερική ή ομάδες στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη», έγραψε ο Μορέτο.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός παράγοντας είχε αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023, αποχωρόντας μετά από μόλις έξι μήνες.

Στη συνέχεια ανέλαβε το ίδιο πόστο το 2024 στη Σεβίλλη στην οποία έμεινε για μία διετία. Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί επίσης με Μπέτις, Βιγιαρεάλ, Μονακό και Εκουαδόρ.