Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europe Cup - Στο 4ο Ηρακλής και Μύκονος
Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης της Regular Season έκανε γνωστά το FIBA Europe Cup.
Τα γκρουπ δυναμικότητας του FIBA Europe Cup έκανε γνωστά η διοργανώτρια αρχή, με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Πέμπτης (16/7).
Πιο συγκεκριμένα, Ηρακλής και Μύκονος τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ, ενώ μαζί τους θα είναι η FIATC Girona (Ισπανία), η VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία), η Esenler Erokspor (Τουρκία), η επίσης τουρκική Yukatel Denizli Basket, η Elan Chalon (Γαλλία) και η επίσης γαλλική Nancy Basket.
Θυμίζουμε, πως οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 6 γκρουπ δυναμικότητας, απ’ όπου και θα προκύψουν οι οκτώ όμιλοι των έξι (6) ομάδων για την κανονική περίοδο.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:
1ο ΓΚΡΟΥΠ
CSM CSU Raiffeisen Oradea (ROU)*, Sporting CP (POR), Bigbank/Kalev (EST), Petrolina AEK Larnaca (CYP)*, Keravnos BC (CYP), Trepca (KOS), Patrioti Levice (SVK)*, Bakken Bears Aarhus (DEN)*
2ο ΓΚΡΟΥΠ
Glint Manisa Basket (TUR)*, BC Oostende (BEL), Προμηθέας Πάτρας (GRE)*, Fribourg Olympic Basket (SUI)*, SL Benfica (POR)*, BC Rilski Sportist (BUL)*, RASTA Vechta (GER)*, Fitness First Wurzburg Baskets (GER)*
3ο ΓΚΡΟΥΠ
VEF Riga (LAT)*, Tartu Ulikool Maks & Moorits (EST), NHSZ-Szolnoki, Olajbanyasz (HUN), BC Bashkimi (KOS), Landau Lions (AZE)*, King Szczecin (POL), BK Opava (CZE)*, Κολοσσός H Hotels (GRE)*
4ο ΓΚΡΟΥΠ
FIATC Girona (ESP), VET-CONCEPT Gladiators Trier (GER), ΗΡΑΚΛΗΣ (GRE), Mykonos BC (GRE), Esenler Erokspor (TUR), Yukatel Denizli Basket (TUR)*, Elan Chalon (FRA), SLUC Nancy Basket (FRA)
5ο ΓΚΡΟΥΠ
Dziki Warszawa (POL)*, Zastal Zielona Gora (POL), Valmiera Glass VIA (LAT), SCM Universitatea Craiova (ROU), BC Split (CRO), Nitra Blue Wings (SVK), Lions de Geneve (SUI)*, Lokomotiv Plovdiv (BUL)
6ο ΓΚΡΟΥΠ
BC Batumi 2010 (GEO)*, Gence BC (AZE), Manchester Basketball (GBR)*, MZT Skopje Aerodrom (MKD), BC Vienna (AUT)*, Winner FEC Qualifiers pairing 1, Winner FEC Qualifiers pairing 2, Winner FEC Qualifiers pairing 3