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Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού»

Το πρώτο του μήνυμα ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού έστειλε ο Ζαν Μοντέρο, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Γιάννης Χονδρός

Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού»
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Την πρώτη του «ερυθρόλευκη» ανάρτηση έκανε ο Ζαν Μοντέρο, με τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 23χρονος έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας ολοκληρώσει μια μυθική σεζόν με τη Βαλένθια. Με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε EuroLeague Rising Star και μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της EuroLeague, φτάνοντας με τους «πορτοκαλί» μέχρι το Final Four της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί”.

https://www.instagram.com/p/DatOgCVgwbs/
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