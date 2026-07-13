· Φενέρμπαχτσε

Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην Euroleague, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν.

Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 33χρονος γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και τουρκικό διαβατήριο, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη Φενέρ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την πολυετή παρουσία του στην Αναντολού Εφές.

Ο Λάρκιν αποχωρεί από την Εφές έπειτα από οκτώ σεζόν, κατά τις οποίες αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Στο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης πανηγύρισε την κατάκτηση δύο τίτλων Euroleague (2021, 2022), τριών πρωταθλημάτων Τουρκίας, τεσσάρων Κυπέλλων Προέδρου και ενός Κυπέλλου Τουρκίας.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην εθνική Κροατίας ο Σλάβεν Μπίλιτς

15:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Γενικός Διευθυντής στην ΑΕΛ ο Σωτήρης Κυργιάκος

15:10 SUPER LEAGUE

Αναλαμβάνει πάγκο στην Πορτογαλία ο Κάρλος Καρβαλιάλ

15:04 EUROLEAGUE

Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε

14:45 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΜΠΙΦ: Τελευταίο επεισόδιο για τη σεζόν με Ομπράντοβιτς, «βόμβες» και… παραλίες

14:36 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 ο Κότσαρης

14:31 EUROLEAGUE

Το πρώτο μήνυμα του Πίτερς στο Μιλάνο: «Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν»

14:21 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ενίσχυση στην άμυνα με Ντόλσε

14:21 EUROLEAGUE

Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον

14:08 SUPER LEAGUE

«Πολύ κοντά σε Ρόκα ο Ολυμπιακός»

13:55 BET ON

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (vid.)

13:40 SUPER LEAGUE

AEK: Η παρακάμερα του φιλικού με την Ντε Γκράαφσαπ (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας