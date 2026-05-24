MVP του Final-4 ο Φουρνιέ

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, αναδείχθηκε ο MVP του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Δείτε αναλυτικά τη λίστα όλων των ετών.

Η λίστα των MVP

1988: Μπομπ Μάκαντου (Τρέισερ Μιλάνο)

1989: Ντίνο Ράτζα (Γιουγκοπλάστικα)

1990: Τόνι Κούκοτς (Γιουγκοπλάστικα)

1991: Τόνι Κούκοτς (Ποπ ’84 Σπλιτ)

1992: Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς (Παρτίζαν)

1993: Τόνι Κούκοτς (Μπένετον Τρεβίζο)

1994: Ζάρκο Πάσπαλι (Ολυμπιακός)

1995: Άρβιντας Σαμπόνις (Ρεάλ Μαδρίτης)

1996: Ντομινίκ Γουίλκινς (Παναθηναϊκός)

1997: Ντέιβιντ Ρίβερς (Ολυμπιακός)

1998: Ζόραν Σάβιτς (Κίντερ Μπολόνια)

1999: Τάιους Έντνι (Ζάλγκιρις Κάουνας)

2000: Ζέλικο Ρέμπρατσα (Παναθηναϊκός)

2001: Μανού Τζινόμπιλι (Κίντερ Μπολόνια)

2002: Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Παναθηναϊκός)

2003: Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Μπαρτσελόνα)

2004: Τόνι Πάρκερ (Μακάμπι)

2005: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Μακάμπι)

2006: Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2007: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2008: Τράγιαν Λάνγκτον (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2009: Βασίλης Σπανούλης (Παναθηναϊκός)

2010: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)

2011: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2012: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2013: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)

2014: Ταϊρίς Ράις (Μακάμπι)

2015: Άντρες Νοτσιόνι (Ρεάλ Μαδρίτης)

2016: Νάντο ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2017: Έκπε Γιούντο (Φενέρμπαχτσε)

2018: Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

2019: Γουίλ Κλάιμπερν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2021: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)

2022: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)

2023: Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2024: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR)

2025: Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (Φενέρμπαχτσε)

2026: Εβάν Φουρνιέ (Ολυμπιακός)