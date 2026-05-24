MVP του Final-4 ο Φουρνιέ

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, αναδείχθηκε ο MVP του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Δείτε αναλυτικά τη λίστα όλων των ετών.
Η λίστα των MVP
1988: Μπομπ Μάκαντου (Τρέισερ Μιλάνο)
1989: Ντίνο Ράτζα (Γιουγκοπλάστικα)
1990: Τόνι Κούκοτς (Γιουγκοπλάστικα)
1991: Τόνι Κούκοτς (Ποπ ’84 Σπλιτ)
1992: Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς (Παρτίζαν)
1993: Τόνι Κούκοτς (Μπένετον Τρεβίζο)
1994: Ζάρκο Πάσπαλι (Ολυμπιακός)
1995: Άρβιντας Σαμπόνις (Ρεάλ Μαδρίτης)
1996: Ντομινίκ Γουίλκινς (Παναθηναϊκός)
1997: Ντέιβιντ Ρίβερς (Ολυμπιακός)
1998: Ζόραν Σάβιτς (Κίντερ Μπολόνια)
1999: Τάιους Έντνι (Ζάλγκιρις Κάουνας)
2000: Ζέλικο Ρέμπρατσα (Παναθηναϊκός)
2001: Μανού Τζινόμπιλι (Κίντερ Μπολόνια)
2002: Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Παναθηναϊκός)
2003: Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Μπαρτσελόνα)
2004: Τόνι Πάρκερ (Μακάμπι)
2005: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Μακάμπι)
2006: Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2007: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)
2008: Τράγιαν Λάνγκτον (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2009: Βασίλης Σπανούλης (Παναθηναϊκός)
2010: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα)
2011: Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)
2012: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)
2013: Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός)
2014: Ταϊρίς Ράις (Μακάμπι)
2015: Άντρες Νοτσιόνι (Ρεάλ Μαδρίτης)
2016: Νάντο ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2017: Έκπε Γιούντο (Φενέρμπαχτσε)
2018: Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης)
2019: Γουίλ Κλάιμπερν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
2021: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)
2022: Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές)
2023: Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)
2024: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR)
2025: Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (Φενέρμπαχτσε)
2026: Εβάν Φουρνιέ (Ολυμπιακός)