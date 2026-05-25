Χεζόνια: «Έγιναν περίεργα πράγματα στο τέλος»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για τον τελικό, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και έκανε λόγο για… περίεργα πράγματα στο τέλος.

Την ώρα που σε Τουρκία και Ισπανία «βράζουν» με όσα βλέπουν ο Μάριο Χεζόνια ναι μεν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του, την ίδια ώρα όμως έκανε λόγο για περίεργα πράγματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου και για την προσπάθεια όλης της ομάδας. Δείξαμε και πάλι ότι φοράμε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας στον κόσμο. Βγήκαμε στο ματς με την καρδιά μας και ενέργεια. Τους είχαμε. Αλλά ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ήταν καλύτερος, το άξιζε και ήταν πολύ καλός όλη τη σεζόν. Στο τέλος όμως έγιναν περίεργα πράγματα. Κάπως άβολα για εμάς. Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο για εμάς γιατί αυτός είναι ο τρίτος τελικός που χάνουμε φέτος. Αυτό το συναίσθημα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να επιστρέψουμε και να διεκδικήσουμε ξανά αυτή την κούπα».

