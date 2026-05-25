Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο: «Οι λεπτομέρειες έκριναν τον τελικό»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, συνεχάρη τον Ολυμπιακό μετά τον τελικό της EuroLeague, στην συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στη συνοχή και τη δουλειά εδώ και χρόνια στην ομάδα του Πειραιά, επισημαίνοντας πως αυτό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Διαβάστε τα όσα ανέφερε ο κόουτς της «Βασίλισσας»:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται πως δουλεύει μαζί με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια. Είχε το πλεονέκτημα έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ των παικτών μου. Χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και χθες, με τους τραυματισμούς.

Παλέψαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί, βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο. Έπαιξαν ρόλο τα 16 λιγότερα ριμπάουντ σε ένα τόσο ισορροπημένο ματς. Αυτό ήταν το κλειδί του αγώνα. Ξέραμε πως θα είναι ένας παράγοντας στο ματς αυτό, αφού είχαμε μειονέκτημα σε κάποιες θέσεις. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες, χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρισης στο τέλος, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες μου. Κανείς δεν μας έβλεπε στο Final 4 στην αρχή ή τη μέση της σεζόν, κανείς δεν μας έβλεπε στον τελικό, αλλά φτάσαμε εδώ με καθημερινή βελτίωση και ήμασταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του τελικού. Είναι λογικό να είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνουμε όλη τη σεζόν.

Ένα μεγάλο κομμάτι του πλάνου μας ήταν να περιορίσουμε τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ από το να μας πληγώσουν με σουτ και κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όμως μας τιμώρησε ο Γουόκαπ, είναι σαν να έχεις μια κοντή κουβέρτα, την τραβάς για να καλύψεις το σώμα σου και εκτίθενται τα πόδια σου. Στο τέλος ήμασταν και λίγο κουρασμένοι, γιατί είχαμε έναν μικρό αριθμό παικτών. Ήμασταν όμως μέσα στο ματς ως το τέλος. Χάσαμε ένα τρίποντο ισοφάρισης, δόθηκε ένα φάουλ στον Καμπάτσο… Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο».

