Σάκοτα: «Σεβόμαστε τον Άρη, να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο»

Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του Game 3 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη για τα προημιτελικά της GBL.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη SUNEL Arena για το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών της GBL (25/5, 19:00).

Σε δηλώσεις του πριν τον αγώνα, ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα σχολίασε το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε παίξει δύο πολύ δυνατά ματς με αντίπαλο τον Άρη, ματς πραγματικά επιπέδου playoffs. Έχουμε πλέον και ένα τρίτο πολύ δυνατό ματς στην έδρα μας. Πιστεύω, ότι είχαμε και αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις. Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά βεβαίως θέλουμε τη νίκη για να συνεχίσουμε και κατόπιν τελειώσουμε τη σεζόν – την οποία θεωρούμε επιτυχημένη – με τον καλύτερο τρόπο».

