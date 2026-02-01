Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

Onsports Team

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλησε με πολύ σκληρό τρόπο στην ομάδα του "τριφυλλιού", τονίζοντας ότι δε θέλει να ακούσει δικαιολογίες για Πιτσίλκες, εγκληματικές διοργανώσεις κλπ και έκανε λόγο για ντροπή.

Αναλυτικά:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»