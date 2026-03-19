Ηρακλής: Ήττα στη Βαρσοβία από τη Ντζίκι, με ανατρέψιμη διαφορά στην ENBL

Οnsports team

Μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, η συνέχειά του, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη στο παρκέ, με συνέπεια ο Ηρακλής να ηττηθεί (89-82) από την Ντζίκι στη Βαρσοβία, στον πρώτο προημιτελικό της European North Basketball League.

Το -7 επιτρέπει στον «γηραιό» να ελπίζει σε πρόκρισή του στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης, εν όψει της δεύτερης μάχης ανάμεσα στις δύο ομάδες, την 1η Απριλίου, στο Ιβανώφειο.

Στοίχισαν στους «κυανόλευκους» τα 18 λάθη, οι πολλές χαμένες βολές (19/29), τα χαμένα ριμπάουντ (41-35) και η αδυναμία περιορισμού του Ταλίκ Τσάβεζ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για τους Πολωνούς (26 πόντοι, με 7/12 τρίποντα, 4 ασίστ).

Πάλεψαν περισσότερο για τον «Γηραιό» οι Δημήτρης Μωραΐτης (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Η εξέλιξη του αγώνα

Με εμφατικό τρόπο, αμυντικά και επιθετικά, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Φάντερμπερκ και τους Γουέρ, Έντλερ-Ντέιβις να στηρίζουν το έργο του, ο Ηρακλής προηγήθηκε στο 3’ με 0-11. Διαφορά που είχε στο ίδιο επίπεδο, με τον Σμιθ να μπαίνει στην εξίσωση και στα μισά του δεκαλέπτου (7-18).

Σταδιακά η Ντζίκι άρχισε να βρίσκει καλύτερα πατήματα στο παρκέ. Mε τον Τσάβεζ βασικό επιθετικό εκφραστή της, μείωσε στους έξι πόντους (18-23), στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου και έκανε την ολική ανατροπή στη δεύτερη, όταν με επιμέρους 11-3, έγινε «αφεντικό» στο ματς με +3 (12’ 29-26). Απόσταση την οποία , με τη συμβολή και των Βάντερ Πλας, Φρακίεβιτς, έστειλε στο 20’ με +7 (46-39).

Στο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου, με τους Σοάρες, Χόρτον, Βαντερ Πλας να εκτελούν, οι Πολωνοί απέκτησαν «αέρα» 15 πόντων (25’ 57-42). Η... δράση του Μωραΐτη, κυρίως, έδωσε στον «Γηραιό» επιμέρους 3-17, με το οποίο οι «κυανόλευκοι» πλησίασαν στο μισό καλάθι (29’ 60-59).

Κάπου εκεί «όπλισε» εκ νέου ο Τσάβεζ, ο οποίος, «πυροβολώντας» από τα 6.75, πήγε την Ντζίκι στο 31’ ξανά στο +10 (71-61).

Βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα και με την επιμονή των Μωραΐτη, Σμιθ, ο Ηρακλής μείωσε στους 5 πόντους (36’ 79-74), η Ντζίκι, ωστόσο, τάχιστα, επέστρεψε στο +11 (89-78) και τελείωσε με την κατάκτηση της νίκης.

Με τον Μωραΐτη ο «Γηραιός» μείωσε στους 7 πόντους, ‘γράφοντας’ το τελικό 89-82 και κάνοντας έτσι τη διαφορά ανατρέψιμη για το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ιβανώφειο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-23, 46-39, 65-61, 89-82

ΝΤΖΙΚΙ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Μάρκο Λέγκοβιτς): Βάντερ Πλας 13 (3), Χόρτον 11 , Έντζ 6, Σοάρες 12 (1), Φρακίεβιτς 11, Αλεξάντροβιτς, Κέμπα 6 (1), Τσάβεζ 26 (7), Ογκουάμα 4.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 11 (1), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Μωραΐτης 20 (4), Γουέρ 8, Έντλερ-Ντέιβις 19 (3), Στρογκ 3 (1), Σμιθ 14 (1), Τσιακμάς, Καμπουρίδης, Σύλλας 4.