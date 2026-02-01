Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Εικόνα ντροπής από τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη που "οδήγησε" σε ήττα από τον εξαιρετικό Άρη, με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να βρίσκονται σε... άλλο γήπεδο και να χάνουν το πλεονέκτημα έδρας, γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος.

Οι "πράσινοι" δεν είχαν κανένα πλάνο στο παιχνίδι τους, έμειναν πίσω στο σκορ με 15 πόντους και μετά την αποβολή του Εργκίν Αταμάν κατάφεραν να επιστρέψουν και να "οδηγήσουν" το παιχνίδι στην παράταση, όπου ο Άρης ήταν και πάλι καλύτερος φτάνοντας στην νίκη με 102-95.

Παναθηναϊκός και Άρης μπήκαν με… φόρα στην αναμέτρηση με τον Μήτρου - Λονγκ να προσπαθεί να “τρέξει” την ομάδα του και να τα καταφέρνει, αλλά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 4-5. Ο Άρης όμως έβλεπε τον Τζοόυνς να έχει ξεκινήσει ιδανικά και με 5 συνεχόμενους πόντους του, αλλά και τον Παναθηναϊκό να είναι ιδιαιτέρως άστοχος ο Άρης επέβαλλε τον ρυθμό του. Ο Νουά έκανε το 11-7, δίνοντας αέρα 4 πόντων στον Άρη, ενώ με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα ο Μήτρου - Λονγκ με τρίποντο έκανε το 14-9.

Στο σημείο αυτό πήρε τα… πάνω του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να αναλαμβάνει δράση και με 4 πόντους και μία τάπα έφερε το ματς και πάλι στα ίσια, 14-14. Ο Χαρέλ έδωσε και πάλι λύση από μακριά, με τον Χουάντσο να έχει συμπαραστάτη στην επίθεση τον Όσμαν και μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτά της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν στο 19-19. Ο Αταμάν είχε προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, με τον Γκραντ να είναι ο μόνος που βρισκόταν στο παρκέ σε όλη την πρώτη περίοδο, η οποία “έκλεισε” με δικό του καλάθι με το σκορ στο 22-23.

Εξαιρετικό το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” να “τρέχουν” σερί 0-7 και να ξεφεύγουν με 22-30. Ο Τι Τζέι Σροτς έδωσε τον ρυθμό που ήθελε ο Αταμάν στην ομάδα του, ο Ρογκαβόπουλος απειλούσε από μακριά, ο Γιούρτσεβεν τελείωσε τις μπάλες που πήρε και ο Μίλιτσιτς χωρίς να χάσει χρόνο κάλεσε τάιμ άουτ, 1:37 μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Ο Ρογκαβόπουλος αμέσως μετά το τέλος του τάιμ άουτ έκανε το 24-32 και έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά έπειτα από την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Χαρέλ και κάπου εκεί πήρε μπροστά ο Νουά.

Ο έλεγχος στον Άρη

Ο παίκτης του Άρη ήταν εξαιρετικός και με 6 δικούς του πόντους προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την επαφή του με το αντίπαλο καλάθι. Οι γηπεδούχοι με τον Νουά μείωσαν σε 26-32 και έξι λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου το σκορ ήταν στο 30-35. Και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε διαγωνισμό λαθών. Αστού άσους, λάθος πάσες, κακές επιλογές στην επίθεση, κακές επιστροφές στην άμυνα. Όλο αυτό το σκηνικό έδωσε τη δυνατότητα στον Άρη να κάνει σερί 6-0 και επιμέρους 12-3 και να περάσει μπροστά (36-35) με κάρφωμα του Νουά στον αιφνιδιασμό και τον Αταμάν να καλεί τάιμ άουτ σε έξαλλη κατάσταση.

Μετά το τέλος του τάιμ άουτ στο παρκέ πέρασε και πάλι για τον Παναθηναϊκό ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος έδωσε ανάσα στην ομάδα του με ένα μεγάλο τρίποντο, ενώ έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του Ρογκαβόπουλου ο Μήτογλου έκανε το 39-40, τρία λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στα αποδυτήρια ο Γιούρτσεβεν

Με προβλήματα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό αφού ο Αταμάν είδε τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να μένει στα αποδυτήρια λόγω προβλήματος στον προσαγωγό. Σαν να μην έφτανε αυτό για τον προπονητή του Παναθηναϊκού είδε τους παίκτες του να χάνουν τα ηνία του αγώνα και να επιτρέπουν στον Άρη να επιβάλει τον ρυθμό του και μετά από πέντε λεπτά αγώνα οι “κιτρινόμαυροι” να παίρνουν αέρα… 7 πόντων, 57-50, με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμοιαζαν να έχουν μαζί στα αποδυτήρια μαζί με τον Γιούρτσεβεν, καθώς δεν είχαν μπει στο παιχνίδι, έκαναν κάκιστα σουτ, έχαναν συνεχώς βολές και το μυαλό τους ήταν… αλλού.

Ο Άρης συνέχιζε να κάνει ότι θέλει, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και να μη δείχνει ικανός να αντιδράσει. Ένα γκολ-φάουλ του Όσμαν έφερε το ματς στο 61-56, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι στην επόμενη επίθεση οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν δύο συνεχόμενα λάθη και ο Μποχωρίδης έγραψε το 63-56.

Επέστρεψε αλλά ήταν ανήμπορος

Ο Αντετοκούνμπο με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έστειλε τον Άρη και πάλι στους 9 (65-56), με τον Σορτς με καλάθι και φάουλ να δίνει λύσει στον Παναθηναϊκό για το 65-59 στο 32'. Ο Άρης όμως με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Άντζουσιτς πήγε και πάλι στους 9 (68-59) στο 33', με τον Χολμς με κάρφωμα στο 34' να κάνει το 68-61. Σορτς και Όσμαν έβγαλαν αντίδραση για την ομάδα του Αταμάν και στο 35' μείωσαν σε 69-66 με σερί 5-0, με τον Άντζουσιτς όμως να απαντά με τρίποντο για το 72-66 και τους διαιτητές να κλείνουν τα μάτια σε καθαρό φάουλ στον Χολμς, που έφερε τις αποβολές του Αταμάν και του Χολμς, πριν ο Μήτρου-Λονγκ με νέο σουτ από την περιφέρεια διαμορφώσει το 75-66. Οι 4 βολές έστειλαν τον Άρη για πρώτη φορά στους 13 (79-66), με τον Άντζουσιτς με νέες βολές να κάνει το 81-66. Οι διαιτητές συνέχισαν να στέλνουν τους «κιτρινόμαυρους» στις βολές, κλείνοντας τα μάτια σε επιθετικό στον Σορτς, για το 83-69 στο 37', με τους Σορτς (11π.) και Όσμαν (15π.) να «τρέχουν» σερί 5-0 και να μειώνουν σε 83-74 στο 38'. Ο Σορτς (13π.) και πάλι στον αιφνιδιασμό έγραψε το 83-76, με τους «πράσινους» να «τρέχουν» επιμέρους 10-2, με τον Σαμοντούροβ στο 1:52 πριν το τέλος να κάνει το 83-78 (σερί 11-0). Ο Σορτς στην επαναφορά έκλεψε την μπάλα και ο Χουάντσο στο 1:25 να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής (83-80), με τον Αντετοκούνμπο στο 1:20 με 2/2 βολές να γράφει το 85-80. Ο Γκραντ στο 1:13 αστόχησε σε 2 βολές, αλλά οι «πράσινοι» πήραν το επιθετικό ριμπάουντ, με τον Σαμοντούροβ στο 1:07 με 1/2 να κάνει το 85-81. Ο Τζόουνς στο 1:04 με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 87-81, με τον Σορτς στα 58" να μειώνει σε 87-83, με τον Αμερικανό άσο στα 27" με 1/2 να κάνει το 87-84. Ο Όσμαν όμως έκλεψε την μπάλα στη τελευταία κατοχή και ο Χουάντσο με τρίποντο ισοφάρισε σε 87-87, με τον Νουά να αστοχεί στη συνέχεια και το ματς να πηγαίνει στην παράταση!

Το πήρε στην παράταση με μεγάλα σουτ ο Άρης

Ο Νουά πέτυχε το πρώτο καλάθι στο έξτρα πεντάλεπτο (89-87), με τον Αντετοκούνμπο με 2/2 βολές να γράφει το 91-87 στο 41'. Ο Γκραντ στο 42' με 1/2 βολές μείωσε σε 91-88, με τον Μήτρου-Λονγκ με τρίποντο να κάνει το 94-88 και τον Άντζουσιτς να πηγαίνει και πάλι στην γραμμή (8/9 βολές) για το 95-88 στο 43'. Ο Χουάντσο με 2/2 βολές έκανε το 95-90, με τον Γκραντ στο 1:43 για το τέλος της παράτασης από την γραμμή και πάλι να γράφει το 95-92. Ο Μήτρου-Λονγκ (24π.) στο 1:22 διαμόρφωσε το 97-92, με τον Ρογκαβόπουλο με τρίποντο στο 1:12 να μειώνει σε 97-95, με τον Μποχωρίδη να απαντά άμεσα για το 100-95 και να κρίνει την αναμέτρηση, με τον Άρη να φτάνει στη νίκη με το τελικό 102-95.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95 (παρ.)