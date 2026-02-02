Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

Οnsports Team

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με τον αντιπρόεδρο των Πειραιωτών να υποστηρίζει μεταξύ άλλων πως ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε επίθεση και έβρισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Επεισοδιακό ήταν το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Η Ένωση κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν στο 90+16', με πέναλτι του Ταρέμι, το οποίο δόθηκε έπειτα από χρήση VAR και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα, ενώ με τη σειρά του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, εξέφρασε τα έντονα παράπονα που είχε, κυρίως από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ και τη συμπεριφορά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ.Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου.

Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».