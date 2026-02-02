ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Αυτό είναι το πέναλτι που έκρινε το ντέρμπι και ξεσήκωσε διαμαρτυρίες - Βίντεο

Οnsports Team

ΑΕΚ - Ολυμπιακός : Δείτε το πέναλτι που έκρινε το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Δραματικό το φινάλε στο ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1!

Στο 90+10', σε μια φάση διαρκείας, ο Μάκελι καταλόγισε πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών, έπειτα από χρήση του VAR.

Ο Ολλανδός διαιτητής θεώρησε ότι ο Μουκουντί βρήκε στην κίνηση τον Αντρέ Λουίς και έδειξε την «άσπρη βούλα».

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος ευστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Εξέλιξη που πυροδότησε μεγάλη ένταση στην «Allwyn Arena», με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση του Μάκελι.

Δείτε το πέναλτι που έκρινε το ντέρμπι: