ΠΑΟΚ: «Δεν νιώθει άνετα, λόγω Λουτσέσκου» - Ξέσπασμα του ατζέντη του Τσάλοφ
INTIME SPORTS
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 20:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Δεν νιώθει άνετα, λόγω Λουτσέσκου» - Ξέσπασμα του ατζέντη του Τσάλοφ

«Καρφιά» κατά του Ραζβάν Λουτσέσκου πέταξε ο ατζέντης του Φεντόρ Τσάλοφ, Σάντορ Βάργκα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του ότι ο Ρώσος φορ θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τον ΠΑΟΚ.

Ο Τσάλοφ ήρθε στον «Δικέφαλο του Βορρά» το καλοκαίρι του 2024 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντί 3.000.000 ευρώ. Ποτέ, όμως, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου του έδωσε αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο ο Τσάλοφ δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Σάντορ Βάργκα, μιλώντας στο ρωσικό «Sovsport», εκτόξευσε «βέλη» κατά του Ρουμάνου τεχνικού, λέγοντας ότι εκείνος ευθύνεται που ο Τσάλοφ δεν νιώθει άνετα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο εκπρόσωπος του θα αποχωρήσει τον χειμώνα από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

«Δεν νιώθει άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φέντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα», ήταν χαρακτηριστικά του λόγια του Βάργκα.



