Onsports Team

Ο Χρήστος Ζαφείρης αφίχθη στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ και αποχαιρέτησε τη Σλάβια Πράγας με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με στόχο να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου και να μπει στη δράση με το νέο έτος.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο 22χρονος μέσος έβαλε κι επίσημα τέλος στην τριετή παρουσία του με την Σλάβια Πράγας, γνωρίζοντας την αποθέωση στο τελευταίο παιχνίδι με την Γιάμπλονετς.

Μάλιστα, με ανάρτηση του στο Instagram, αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του, τους ανθρώπους και τους φίλους της τσεχικής ομάδας, τονίζοντας πως ήταν τιμή του να φορέσει τη φανέλα της.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Χρήστος Ζαφείρης:

«Σας ευχαριστώ Σλαβίστες,

Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και τους καταπληκτικούς οπαδούς που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.

Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή μου, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν μαζί μου για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα, εύχομαι παιδιά μόνο επιτυχίες στο μέλλον.

Ζαφι»