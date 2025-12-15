«The Best»: Ντεμπελέ και Μπονμάτι φαβορί για να κατακτήσουν το βραβείο σε άντρες και γυναίκες

Onsports Team

Αϊτάνα Μπονμάτι και Ουσμάν Ντεπελέ, οι νικητές της «Χυρσής Μπάλας» 2025, είναι τα κορυφαία φαβορί για να στεφθούν νικητές και των βραβείων FIFA The Best 2025.

Οι νικητές θα αποκαλυφθούν σε εκδήλωση που θα γίνει στο Fairmont Katara Hall στην Ντόχα, παραμονή του τελικού του FIFA Intercontinental Cup 2025, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Φλαμένγκο στο στάδιο «Ahmad Bin Ali».

Ο Ντεμπελέ-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundodeportivo- θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Κατάρ έτοιμος να παραλάβει το βραβείο σχεδόν τρεις μήνες μετά την κατάκτηση της πρώτης του Χρυσής Μπάλας.

Σε αντίθεση με το τρόπαιο που απονέμεται από το περιοδικό France Football, όπου ψηφίζουν μόνο δημοσιογράφοι, τα βραβεία FIFA The Best περιλαμβάνουν προπονητές και αρχηγούς εθνικών ομάδων.

Η Αϊτάνα, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πριν από δύο εβδομάδες στον αριστερό αστράγαλό της, έχει ήδη κερδίσει το βραβείο FIFA The Best το 2023 και το 2024, διαδεχόμενη την συμπαίκτριά της Αλέξια Πουτέγιας, νικήτρια το 2021 και το 2022, είναι ισχυρή υποψήφια για να ολοκληρώσει το...χατ-τρικ όπως στη «Χρυσή Μπάλα» μετά από μια σεζόν στην οποία κέρδισε τη La Liga, το Copa del Rey και το Supercopa, και ήταν φιναλίστ στο Champions League και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επιλέχθηκε ως MVP και στα δύο αυτά τουρνουά.

Ο Λουίς Ενρίκε, αρχιτέκτονας του «τρεμπλ» της Παρί Σεν Ζερμέν, είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για να επιλεγεί ως Καλύτερος Προπονητής.

Μεταξύ των τερματοφυλάκων, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είναι το φαβορί, ενώ στις γυναίκες η Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι) της Αγγλίας και η Αν-Κάτριν Μπέργκερ (Γκόθαμ) της Γερμανίας είναι οι ισχυρές υποψήφιες.

Η Ολλανδέζα Σαρίνα Βίγκμαν είναι το φαβορί για κορυφαία γυναίκα προπονήτρια, αφού οδήγησε την Αγγλία στη νίκη επί της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί ότι για τα βραβεία Marta και Puskás στα «The Best » 2025 της FIFA, που αναγνωρίζουν τα καλύτερα γκολ, που σημειώθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025, από αγώνες γυναικών και ανδρών αντίστοιχα, οι νικητές θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.