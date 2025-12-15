Ρεάλ Μ., Πέρεθ: «Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου;»

Onsports Team

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, συμμετείχε τη Δευτέρα (15/12) στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα με τον Τύπο, μία ετήσια συνάντηση μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των μέσων ενημέρωσης στο τέλος της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έκανε μια ανασκόπηση της τρέχουσας αθλητικής και θεσμικής κατάστασης στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και όλα όσα έχουν συμβεί με την υπόθεση Νεγκρέιρα.

«Σε αυτόν τον σύλλογο, πάντα εκτιμούσαμε το έργο των μέσων ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της ειλικρίνειας, του επαγγελματισμού και της αυστηρότητας, αυτή είναι η στιγμή να θυμηθούμε τις αξίες που μας έχουν καθορίσει, αξίες που έχουν κάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης τον πιο θαυμαστό και βραβευμένο σύλλογο στον κόσμο. Και τα μέσα ενημέρωσης μας έχουν βοηθήσει να το πετύχουμε αυτό. Όλα όσα έχουμε καταφέρει έχουν γίνει χάρη στη θυσία, την ταπεινότητα και την αλληλεγγύη. Αυτός ο σύλλογος αντιπροσωπεύει εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Γι' αυτό όσοι από εμάς είμαστε μέρος αυτού του συλλόγου νιώθουμε μεγάλη ευθύνη», είπε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Και συνέχισε:

«Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι αυτό το σήμα σημαίνει κάτι ξεχωριστό, ακόμα και όταν ο στόχος φαίνεται αδύνατος. Προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη μέσω του Ιδρύματός μας. Χάρη σε αυτό, βοηθάμε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης.

Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που μας προσκαλεί να αναλογιστούμε. Αυτός ο σύλλογος έχει χτίσει την ιστορία του και τον θρύλο του. Είμαστε ο σύλλογος με τα υψηλότερα κέρδη στον κόσμο σύμφωνα με την Deloitte και ο πιο πολύτιμος σύμφωνα με το Forbes. Τα τελευταία 15 χρόνια μας επέτρεψαν να βιώσουμε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μας. Τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Και τα Χριστούγεννα είναι επίσης μια εποχή αναστοχασμού. Και η μεγαλύτερη ανησυχία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η κατάσταση με τη διαιτησία. Όπως γνωρίζετε καλά, η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που προέκυψε με την "υπόθεση Νεγκρέιρα" εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες αξίζει δικαιοσύνης. Είναι εντελώς ακατανόητο ότι οι θεσμοί άφησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνη της σε αυτή τη μάχη. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών να μας ζητήσει να την ξεχάσουμε; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορούν η RFEF (Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και η LaLiga να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.

Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η πιο σοβαρή υπόθεση στο ποδόσφαιρο σήμερα.

Είναι πιθανό ορισμένοι σύλλογοι να έχουν υποβιβαστεί ως αποτέλεσμα της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Το ποδόσφαιρό μας έχει πληγεί και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Είμαστε μάρτυρες της ολοκλήρωσης των ανακαινίσεων του Μπερναμπέου. Ζούμε σε εποχές αλλαγών. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για τον αθλητισμό και στη Ρεάλ Μαδρίτης είμαστε ευγνώμονες για την εργασία που έχει γίνει».