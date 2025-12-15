Κάτας για την επιστροφή στο Ισραήλ: «Καποιος που δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το εκτιμήσει»

Onsports Team

Ο Όντεντ Κάτας μίλησε για την επιστροφή των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι στο Ισραήλ, αλλά και την πρόοδο της ομάδας του το τελευταίο διάστημα.

Αρχικά, ο προπονητής της ομάδας από το Τελ Αβίβ μίλησε για την πρόοδο του συνόλου του και υποστήριξε:

«Είναι μια φυσική διαδικασία. Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς και τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εγώ στις ομάδες μου έχω συνηθίσει τα πράγματα να αρχίζουν να “δένουν” σε αυτό το σημείο. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτή τη φορά. Ξέρουμε πλέον καλύτερα τι θέλουμε, αλλά πρόκειται για απολύτως φυσικές εξελίξεις και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Εξακολουθούμε να έχουμε τις αδυναμίες μας και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας».

Στη συνέχεια, ο κόουτς Κάτας ρωτήθηκε για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ και απάντησε: «Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να περνάς μερικές συνεχόμενες μέρες έτσι, στο σπίτι. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό, μια επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν ξέρω… Καποιος που δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει τα μικρά πράγματα που το συνοδεύουν».