Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

Απέκλεισε τη συνεργασία με τα υφιστάμενα κόμματα, αλλά και με τον Τσίπρα

Το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άφησε για πρώτη φορά ανοικτό η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας παράλληλα μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Μιλώντας στο Kontra Channel, υπογράμμισε την αναγκη αλλαγής του πολιτικού συστήματος και τόνισε με σαφήνεια:

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Διευκρίνισε πως το κίνημα θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή, «γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», όπως υπογράμμισε. Η ίδια δήλωσε παρούσα σε αυτό.

Ερωτηθείσα αν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» είπε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Στην ερώτηση αν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά».