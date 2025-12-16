Ομάδες

La Liga: Απώλεια βαθμών για την Μπέτις, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 01:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Στο 0-0 έμειναν η Ράγιο Βαγεκάνο και η Μπέτις στο "De Vallecas", στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της ισπανικής La Liga.

Οι Σεβιγιάνοι, προσεχής αντίπαλος του στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Τούμπα, είχαν ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο, όμως η μεγαλύτερη στιγμή στο ματς ήταν το δοκάρι του Παλατσόν στο 70' για τη Ράγιο.

Ο πολύπειρος Μανουέλ Πελεγκρίνι παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-2-3-1 χρησιμοποιώντας τους: Αλβάρο Βάγιες - Ρουιμπάλ, Γιορέντε (7' λ.τρ. Μπάρτρα), Νατάν, Ροντρίγκες - Ντεοσά (59' Λο Σέλσο), Ρόκα - Άντονι, Φορνάλς (74' Αλτίμιρα), Ρικέλμε (74' Γκαρθία) - Κούτσο Ερνάντες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής της LaLiga:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2

(35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1

(17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)

Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1

(5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)

Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0

(70', 86' Ραφίνια)

Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1

(53' Καμπρέρα)

Σεβίλη-Οβιέδο 4-0

(4' Ανταμς, 22' Σο, 51' Μεντί, 89' Εζούκε)

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

(48' Σβέντμπεργκ, 55' Ελ Αμπντελαουΐ)

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ Αναβολή

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(68' Βιθέντε - 24' Μπαπέ, 76' Ροντρίγκο)

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 30

Μπέτις 25

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.

Θέλτα 22

Σεβίλλη 20

Χετάφε 20

Έλτσε 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 18

Μαγιόρκα 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Οσασούνα 15

Βαλένθια 15

Τζιρόνα 15

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9 -15αγ.



