Ολυμπιακός: Συνεχίζει την άνοδο στα ερυθρόλευκα γκολ ο Ελ Κααμπί – Έπιασε Ίβιτς, κυνηγάει Μήτρογλου

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει την άνοδο του στις λίστες με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς με τα δύο τέρματα που πέτυχε στην Κρήτη έφτασε τα 80 με τους «ερυθρόλευκους» σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μαροκινός επιθετικός έπιασε έτσι τον Ίλια Ίβιτς στη 18η θέση της ιστορικής λίστας.

Ο Ελ Κααμπί, ο οποίος άφησε πίσω του τον Γιώργο Δαρίβα (79), κυνηγάει πλέον τον Γιώτη Τσαλουχίδη (81 τέρματα) και τον Κώστα Μήτρογλου (82 τέρματα).

Τα 52 από τα 80 γκολ του έχουν σημειωθεί στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τον Τάσο Μητρόπουλο. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον Παύλο Βασιλείου (51 γκολ) και κυνηγάει τους Κώστα Μήτρογλου (57) και Υβ Τριαντάφυλλο (59) στη σχετική λίστα.

Παράλληλα, ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 17 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα κι ήδη έχει κάνει την καλύτερη του επίδοση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν του, αφού τόσο το 2023-24 είχε 15 σε 21 αγώνες, και το 2024-25 είχε πάλι 15 σε 24 αγώνες.