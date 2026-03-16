Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ’ αναβολής

Η EuroLeague ανακοίνωσε πως οι οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Ουγκ Τεπενιέ θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μετά την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, λόγω της εισροής υδάτων στο ΣΕΦ εξαιτίας της βροχής, για την 14η αγωνιστική της regular season ήρθε η ώρα του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα τεθούν αντιμέτωποι αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ και η EuroLeague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα.

Τον αγώνα της Τρίτης στο ΣΕΦ (21:15) ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).