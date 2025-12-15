Ομάδες

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η συγκινητική ανακοίνωση για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 22:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η συγκινητική ανακοίνωση για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Η συγκινητική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

"Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.".



