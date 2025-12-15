Νέα διάκριση για τον Αβδάλα: Αναδείχθηκε rookie της εβδομάδας

Onsports Team

Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε για δεύτερη φορά κορυφαίος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια της ακτής του Ατλαντικού του NCAA.

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ και αναδείχθηκε κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος της περιφέρειας της ακτής Ατλαντικού για δεύτερη φορά στη σεζόν.

Στις 10 Νοεμβρίου είχε μοιραστεί το ίδιο βραβείο με τον Κέιλεμπ Γουίλσον από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αβδάλας έκανε το δεύτερο παιχνίδι 30 πόντων της σεζόν, απέναντι στο πανεπιστήμιο της Δυτικής Καρολίνα, βάζοντας 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο με 4 τρίποντα.

Στο δεύτερο παιχνίδι της εβδομάδας, απέναντι στο Ανατολικό Μέριλαντ, ήταν ξανά πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Συνολικά στην εβδομάδα είχε μέσο όρο 23 πόντους με 54% εντός παιδιάς.