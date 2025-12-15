Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Onsports Team

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνης.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».