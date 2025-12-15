AEK: Στα «ραντάρ» της Μπρέντφορντ και της… Serie A ο Καλοσκάμης – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ έχει τραβήξει τα βλέμματα της αγγλικής, Μπρέντφορντ αλλά και ομάδων της Serie A, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Η ΑΕΚ έδωσε 1.000.000 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να αποκτήσει τον 20χρονο επιθετικό χαφ.

Ο Καλοσκάμης δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, ωστόσο έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων έχει δείξει στοιχεία του ταλέντο του, τόσο με τα «κιτρινόμαυρα», όσο και με τα «γαλανόλευκα». Αυτό φέρεται ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από κλαμπ κορυφαίων πρωταθλημάτων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το «tuttomercatoweb», ο Καλοσκάμης βρίσκεται στο ραντάρ της Μπρέντφορντ, αλλά κι ομάδων της Serie A, τις οποίες δεν κατονομάζει.