ΑΕΚ: «Σας φέρνουμε νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας» - Το μήνυμα Ηλιόπουλου
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Δεκεμβρίου 2025, 21:20
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/12) στο Πάρκο του Μνημείου Μικρασιατών Αλησμόνητων Πατρίδων.

Την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις της ΑΕΚ με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα δρώμενα της εκδήλωσης για τα παιδιά ήταν χορηγία της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Παντερμαλής μετέφερε το μήνυμα του Μάριου Ηλιόπουλου, το οποίο ανάφερε για το μεγάλο «διπλό» στη Σαμψούντα: «Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού».

Επίσης, μεταξύ άλλων, συμπλήρωσε: «Η ΑΕΚ είναι κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η κιτρινόμαυρη καρδιά χτυπά εδώ -στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι μας — κουβαλώντας μνήμες, αξίες και ευθύνη. Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, η ΑΕΚ επιδιώκει να είναι παρούσα όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην κοινωνία. Να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινότητες, να στηρίζει δράσεις που γεννούν χαμόγελα, που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».



