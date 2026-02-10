BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι

INTIME SPORTS

Ελληνικός «εμφύλιος» στο Basketball Champions League, με την Καρδίτσα να υποδέχεται την ΑΕΚ, με τις ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Η «Ένωση» ψάχνει το «4 στα 4», το οποίο θα της δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ οι γηπεδούχοι ψάχνουν την πρώτη νίκη τους στη δεύτερη φάση του BCL.

Στην ΑΕΚ, ο Νίκος Αρσενόπουλος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ αμφίβολη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Για την Καρδίτσα, ντεμπούτο στην Ευρώπη, μετά από αυτό στην Greek Basketball League απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα πραγματοποιήσει ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός Ντεβόντε Άπσον. Στον πρώτο γύρο, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει 88-73 της Καρδίτσας στη Sunel Arena.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Άλμπα Βερολίνου φιλοξενεί (21:00) την Τόφας. Η γερμανική ομάδα έχει ρεκόρ 2-1, ενώ εκείνη της Τουρκίας είναι στο 1-2. Η Άλμπα είχε επικρατήσει με 94-90 στην Προύσα.

Το Καρδίτσα – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

Ο 10ος όμιλος της φάσης των «16» στο BCL

19:30 Καρδίτσα – ΑΕΚ CosmoteSport4HD

21:00 Άλμπα Βερολίνου – Τόφας

Η βαθμολογία