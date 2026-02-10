Εφές: «Δύναμη στην οικογένεια Αταμάν»

Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν.
Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν».
Eski başantrenörümüz ve A Milli Takımımızın Başantrenörü Sayın Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 10, 2026
Merhumeye Allah’tan rahmet, Ataman ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/bEuhf8a8xT