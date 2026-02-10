Εφές: «Δύναμη στην οικογένεια Αταμάν»

H Aναντολού Εφές εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν».