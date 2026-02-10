Ομάδες

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:30
EUROLEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και της οικογένειάς του»

Η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του τεχνικού της ομάδας, Εργκίν Αταμάν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πριν από λίγη ώρα, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση με την οποία τονίζει τη βαθύτατη θλίψη της και υπογραμμίζει πως άπαντες στον σύλλογο βρίσκονται στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και όλης της οικογένειάς του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.


