Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού στον Εργκίν Αταμάν
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον προπονητή Εργκίν Αταμάν για τον «χαμό» της μητέρας του.
Αναλυτικά:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…
