Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού στον Εργκίν Αταμάν
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 11:45
EUROLEAGUE

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού στον Εργκίν Αταμάν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον προπονητή Εργκίν Αταμάν για τον «χαμό» της μητέρας του.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Ζεσταίνεται» για την επιστροφή του ο Ναν
28 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Ζεσταίνεται» για την επιστροφή του ο Ναν
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Ανέλαβαν την ευθύνη οι ποδοσφαιριστές – Τι τους είπε ο Μεντιλίμπαρ
39 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ανέλαβαν την ευθύνη οι ποδοσφαιριστές – Τι τους είπε ο Μεντιλίμπαρ
SUPER LEAGUE
MVP της Stoiximan Super League ο Γιακουμάκης
49 λεπτά πριν MVP της Stoiximan Super League ο Γιακουμάκης
BET
Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, Κύπελλα και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
58 λεπτά πριν Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, Κύπελλα και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved