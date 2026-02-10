Παναθηναϊκός AKTOR: «Ζεσταίνεται» για την επιστροφή του ο Ναν

Τις τελευταίες ημέρες ο Κέντρικ Ναν έχει ανεβάσει στροφές και σήμερα αναμένεται να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, έτσι ώστε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του εν όψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία του και μετράει αντίστροφα εν όψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης της Παρασκευής (13/2, 21:15) με τη Φενέρμπατσε στο Telekom Center.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε την ευκαιρία της να διευρύνει το σερί που είχε ξεκινήσει να «χτίζει» και γνώρισε την ήττα από την Παρτιζάν, με την νίκη απέναντι στους Τούρκους να είναι πλέον… μονόδρομος.

Στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών και ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 40 μέρες, έχει χάσει 6 παιχνίδια της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να έχει «πληρώσει» το τίμημα της απουσίας του, μιας και είναι πολύ μεγάλο το κενό που αφήνει ο MVP της περασμένης σεζόν στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Ο Ναν, τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει κατακόρυφα ρυθμούς, προπονείται πολύ πιο έντονα και σήμερα αναμένεται να μπει με την υπόλοιπη ομάδα και να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, όπως όλοι περιμένουν και ο Ναν δεν έχει ενοχλήσεις τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο Αμερικανός παίκτης θα κάνει την επανεμφάνισή του στον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.