ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

Onsports Team

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του τεχνικού του Παναθηναϊκού, καθώς απεβίωσε η Γκιουλτέν Αταμάν.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με μήνυμα της στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήρια της κι ευχήθηκε κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του. Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε νωρίτερα κι η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του».