Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν
Onsports Team 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:13
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του τεχνικού του Παναθηναϊκού, καθώς απεβίωσε η Γκιουλτέν Αταμάν.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με μήνυμα της στα social media εξέφρασε τα συλλυπητήρια της κι ευχήθηκε κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του. Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε νωρίτερα κι η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Απαγόρευση εισόδου σε Γιανάι
14 λεπτά πριν Απαγόρευση εισόδου σε Γιανάι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς της Τούμπας
34 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς της Τούμπας
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»
43 λεπτά πριν Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»
ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα
44 λεπτά πριν Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved