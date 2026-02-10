Ολυμπιακός: Την Πέμπτη (12/02) απολογείται ο Ποντένσε για την... ομπρέλα στον αγώνα με την ΑΕΚ

EUROKINISSI

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη (12/02), τον Ντάνιελ Ποντένσε για το περιστατικό με την ομπρέλα στην Allwyn Arena, καθώς και την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα παιχνίδια με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Να θυμίσουμε ότι εις βάρος του Πορτογάλου είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τη ρίψη ομπρέλας προς την κερκίδα στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην «Allwyn Arena».

Ο Ποντένσε έχει κληθεί κι από τη ΔΕΑΒ. Επίσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε σε απολογία για το εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα AKTOR και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ανακοίνωση της Super League

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 12-02-2026 και ώρα 13:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (17η αγωνιστική): «Βάσει των αναφερομένων στο από 4/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 4/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 5/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/281797 από 5/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Αναλυτής): «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/313462 από 10/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 11 παρ. 1, 7, 8, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: «Βάσει των αναφερομένων στο από 7/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/303342 από 9/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (20ή αγωνιστική): «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ i) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 7/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/303342 από 9/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/313462 από 10/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ και άρθρου 20 παρ. 13 και 38, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος «SUPERLEAGUE 1 Αγωνιστικής Περιόδου 2025-2026».

7/ ΠΡΟΣ DANIEL PODENCE (Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ): «Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3908_2026/6-2-2026 Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 12ης-2-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ., συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεώς σας, ως προς την ανωτέρω δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο».